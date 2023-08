Tra il cielo blu e la terra verde | il ‘viaggio’ proposto da Sagrantino wine & performance

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 4 agosto 2023) Domenica 6 agosto alla Cantina Di Filippo appuntamento per bambini e famiglie Un viaggio poetico attraverso le infinite declinazioni del ‘fare casa’, scoprendo che si può abitare in un bosco, in libro, una stanza. È la suggestiva esperienza che potranno vivere, domenica 6 agosto, i partecipanti al prossimo evento dedicato a bambini e famiglie del programma di& performance, cartellone di iniziative, in scena fino a settembre, che mette insieme arte, musica e spettacoli, degustazioni di vini del territorio e percorsi enogastronomici. Il prossimo appuntamento sarà dunque alla Cantina Di Filippo di Cannara con lo spettacolo, prodotto dalla cooperativa sociale Densa, ‘Tra ilblu e la’ in cui si esibiscono Emma Tramontana e Stefano Galli che proporranno letture ...