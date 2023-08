Tottenham | colpo Veliz | tutte le cifre dell’affare Era seguito da Milan e Torino

Ilha chiuso la trattativa con il Rosario Central. Malgrado la clausola da 15 milioni di euro, gli Spurs sono andati oltre: 15,5 milioni più altri 5,5 milioni di bonus e hanno concesso al ...Ilin questo senso, pur essendo fuori dalle coppe europee come la Juve, avrebbe avuto una strada più agevole, ma gli Spurs non hanno affondato il. In questo contesto si è inserito l'...Una trattativa spinta alla buona riuscita anche dall'impasse di Juventus e: i bianconeri ... mentre gli Spurs non avevano ancora affondato il. In Arabia Kessie troverà in squadra ...

TMW - Rilancio del Tottenham, a un passo il colpo van de Ven. Contratto fino al 2029 TUTTO mercato WEB

Milan calciomercato: tra Ketelaere e l'Atalanta si mette in mezzo il Fulham. Addio Veliz: caccia al vice-Giroud, due nomi. Le trattative rossonere ...Il Corriere dello Sport si è focalizzato sul mercato del Napoli, in particolare su un eventuale colpo last minute a centrocampo ...