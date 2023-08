(Di venerdì 4 agosto 2023) Sono 4 gli azzurri al via nel "National Bank Open", sesto ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.660.975 dollari, di scena sui campi in cemento di(dove si disputa ad ...

Sono 4 gli azzurri al via nel "National Bank Open", sesto ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.660.975 dollari, di scena sui campi in cemento di(dove si disputa ad anni alterni con Montreal), in Canada. Sorteggio non troppo "tricolore": Jannik Sinner, n.8 del ranking e 7 del seeding, che entrerà in gara direttamente al secondo turno ...

Toronto: possibile derby Sinner-Berrettini al 2° turno SuperTennis

Sono 4 gli azzurri al via nel “National Bank Open”, sesto ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.660.975 dollari, ...L'altoatesino non gioca da metà luglio: la semifinale persa contro Djokovic a Wimbledon è stata l’ultima partita disputata in stagione. In Canada vuole riscattare l'amarezza della passata edizione ...