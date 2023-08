Torino | Vlasic verso il ritorno | la situazione della trattativa

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ilsta spingendo per riaveredal West Ham. Per il giocatore, il club granata ha rilanciato l'offerta a 9 milioni, gli inglesi...

Arrivi : Bellanova (d, Inter), Kone (c, Frosinone), Verdi (c, Hellas Verona), Tameze (c, ... Nottingham Forest), Adopo (c, Atalanta), Gravillon (d, Reims), Miranchuk (c, Atalanta),(c, ...Commenta per primo Ilnon molla Nikola: nuovo tentativo per riprendere il trequartista croato, come riferito da La Stampa al massimo all'inizio della settimana arriverà la risposta del West Ham alla nuova ...... è verosimile che il club viri verso altri obiettivi: potrebbe riaprirsi la pista che porta a Schurs del, visto che peraltro i granata che hanno come obiettivo l'acquisto didal West ...

Le amichevoli d'agosto contano relativamente, ma danno indicazioni soprattutto se la squadra ha già una sua struttura e un impianto di gioco che conosce bene. E' il caso del ...