Tor Bella Monaca | festino a luci rosse | uomo sequestrato e picchiato | vicina di casa fa arrestare i 3 rapitori

commenta Tre arresti per estorsione dopo un festino a base di sesso e droga aMonaca, quartiere alla periferia di Roma. Un uomo è stato sequestrato all'interno di un appartamento, secondo la ricostruzione della procura di Roma, per 24 ore, bendato, picchiato e legato ...Spogliato, legato e sequestrato per due giorni da due uomini e una transessuale dopo festino a base di droga e sesso. La storia choc arriva dalla periferia est di Roma, aMonaca. Un incubo per un ragazzo che aveva concordato un appuntamento iniziato la sera del 31 luglio. Una notte però che ben presto ha preso una piega diversa, ricostruita dai carabinieri di ...La storia comincia il primo agosto, quando la vittima entra in casa di Loris in via Giorgio Ghisi aMonica. I quattro, racconta l'edizione romana di Repubblica, si fanno di crack e cocaina. ...

A Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca, un uomo è stato sequestrato e picchiato dopo un festino a luci rosse.