Tomiyasu | l’Arsenal lo propone all’Inter La possibilità – SM

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il mercato dell'Inter per la difesa non è ancora concluso, manca il braccetto a destra o sinistra. Tutto dipende dall'inserimento di Yann Bisseck, ma potrebbe arrivare un nuovo calciatore. NOVITÀ – Takehiroè il nome che potrebbe fare al caso dell'Inter per la difesa. Simone Inzaghi non ha un braccetto, che sia destro o sinistro.ha proposto ai nerazzurri il giocatore ex Bologna, con un passato perciò in Italia e una buona conoscenza della lingua. L'idea stuzzica e non poco Giuseppe Marotta, che ha in mente di provarci con un prestito con diritto di riscatto. fonte: sportmediaset.it