Toh | il reddito di cittadinanza al mafioso | il caso che sotterra i grillini

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) «Cancellare ildiespone al ricatto del welfare». Chi, per legge, non ha più diritto al sussidio finirebbe diritto diritto nelle braccia della mafia. Per colpa, è il sottinteso, del governo che lo avrebbe lasciato privo del sussidio e dunque dell'unico mezzo di sussistenza. A sostenerlo, ieri, è stato Giuseppe De Marzo, responsabile politiche sociali di Libera, associazione che da decenni combatte contro la mafia. E De Marzo ha chiesto al governo di «ritirare il provvedimento con cui cancella ildi» così che «possa essere ripristinata una misura di intervento sociale che, pur con i suoi limiti e le sue problematicità, ha dimostrato la sua utilità nel contrasto a disuguaglianze e mafie». Un ragionamento, quello di De Marzo, che sono in molti a ...