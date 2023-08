Tiro con l’arco | Mondiali 2023 | India | Polonia e Stati Uniti vincono le prove a squadre di compound

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 agosto 2023) Quarta giornata di gara e prima di finali ai Campionatidicon, in corso di svolgimento a Berlino fino a domenica 6 agosto. A partire dalla sessione mattutina odierna e per tutto il fine settimana, la sede della rassegna iridata (dopo aver disputato ranking round ed eliminatorie sul prato di Maifeld) diventa l’Olympischer Platz. In mattinata sono andate in scena le finali delledella divisione, purtroppo senza azzurri protagonisti. Andiamo in ordine cronologico e partiamo quindi dal team event femminile, che ha visto il trionfo dell’per 235-229 sul Messico nell’atto conclusivo, mentre la Corea del Sud ha agguantato il bronzo superando 230-225 la Colombia nella finalina. Epilogo thrilling tra i ...