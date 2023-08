Tiro con l’arco | Andreoli e Nespoli conquistano il bronzo ai Mondiali nella prova a coppie miste!

(Di venerdì 4 agosto 2023) Tatianae Mauromettono in scena una rimonta esaltante e regalano all’Italia la prima medaglia dei Campionati2023 dicon, in corso di svolgimento a Berlino. Gli azzurri si sono aggiudicati la finale 3°/4° posto contro Cina Taipei (Lei Chien-Ying e Tang Chih-Chun), conquistando uno splendidoiridatomiste di ricurvo (evento presente nel programma olimpico di Parigi 2024). Dopo la sconfitta di mercoledì in semifinale contro la Corea del Sud, gli arcieri tricolori hanno compiuto una piccola grande impresa ribaltando una situazione di punteggio complicatissima e salendo sul terzo gradino del podio grazie ad una progressione conclusiva impressionante con lo score di 5-3. ...

