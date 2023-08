This is Wonderland Roma 2023 | prezzi | nuovi orari e info

(Di venerdì 4 agosto 2023) IMPORTANTE: in caso di pioggiaisresterà regolarmente aperto.Se acquistato un biglietto per una data e non potete andare, il biglietto potrà essere riutilizzato dal Lunedì al Giovedì dopo le ore 23:30. — Prosegue il successo diische, fino al 17 Settembre, illuminerà il Giardino delle Cascate presso il Laghetto dell’Eur con un percorso narrativo che traccia e oltrepassa i confini dell’arte espositiva e porta in scena il fascino della luce. Per tutta l’estate, il famoso parco rimarrà straordinariamente aperto per trasformarsi come d’incanto in una favola dal vivo che racconta Alice nel paese delle Meraviglie.DIIS:venerdì ...

[ TUTTE LE INFORMAZIONI ]isA Roma continua il successo di 'is', la manifestazione che illuminerà il Giardino delle Cascate presso il Laghetto dell'Eur per tutta l'...[ TUTTE LE INFORMAZIONI ]isA Roma continua il successo di 'is', la manifestazione che illuminerà il Giardino delle Cascate presso il Laghetto dell'Eur per tutta l'...is- Una favola dal vivo E se Alice non fosse mai tornata indietro Se il finale di quel sogno non fosse uno, ma molteplici E se li stessimo ancora vivendo Per scoprirlo si può ...

This is Wonderland, viaggio nel mondo della fantasia RaiNews

Don't be caught off guard this long weekend - here are three things you need to know in southern Ontario: This long weekend, Friday and Saturday are looking to be the clearest days. Moisture will ...Better yet, if you donate by Dec. 31, your donation is eligible for a 2017 tax receipt. To Dec. 23 – Woodland Wonderland Photo Booth, in the hotel lobby. Snap a family photo in this cozy holiday scene ...