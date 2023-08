TheBorderline | lo sfogo di Vito Loiacono sui social a due mesi dalla morte del piccolo Manuel a Casal Palocco | “La gente è cattiva”

Leggi su tpi

(Di venerdì 4 agosto 2023), lodisui: “La” A circa duedelProietti, il bimbo deceduto ain un tragico incidente,, alias Er Motosega, uno degli youtuber deia bordo del suv Lamborghini che ha travolto l’auto in cui si trovava il minorenne, si sfoga sui. In una stories postata sul suo profilo Instagram, infatti,ha scritto: “Ho scoperto quanto le persone possano essere cattive. Ho scoperto come lasegue la massa per la paura di ...