The Mistery Man | in mostra la scultura iperrealistica fedele all’immagine dell’uomo della Santa Sindone

È quanto propone la mostra intitolata "man", realizzata dall'artista spagnolo Alvaro Blanco - e sviluppata dalla ditta ArtiSplendore - dopo quindici anni di ricerche condotte dal punto di ...È quanto propone la mostra intitolata "man", realizzata dall'artista spagnolo Alvaro Blanco - e sviluppata dalla ditta ArtiSplendore - dopo quindici anni di ricerche condotte dal punto di ...L'autunno vede invece l'arrivo di tre nuovi titoli Sky Original italiani: ildrama Un'... Inoltre, i nuovi episodi di un'apprezzatissima novità della scorsa stagione,Gilded Age , firmata da ...

The Mistery Man, in mostra la scultura iperrealistica fedele all ... Gazzetta del Sud

La mostra internazionale «The Mystery Man» apre ufficialmente le porte al pubblico. All’interno della suggestiva chiesa trecentesca di San Domenico a ...Il genere poliziesco, il crime e il mystery in tv funzionano, soprattutto se le storie sono tratte da libri di successo. Anche tra quelle proposte sia Rai e Mediaset che da Sky. (ANSA) ...