Tesla “craccata” | i pacchetti a pagamento ora sono gratis

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 4 agosto 2023)ha innegabilmente cambiato il mercato delle automobili in maniera concreta, soprattutto negli Stati Uniti. L’effetto rivoluzionario, però, potrebbe avere radici più profonde di quanto Elon Musk avesse ipotizzato. Basti pensare alla grande differenza che intercorre tra ioptional di un tempo e quelli della celebre auto elettrica. In questo caso, infatti, spesso non si tratta di aggiunte fisiche, bensì didati da sbloccare. E se ciò avvenisse in maniera alternativa? Usando un termine caro al web, e se lavenissemodificata dagli hacker Qualcuno ha sbloccato uanModel 3. Si intende con quest’espressione il totale accesso al pacchetto optional della vettura elettrica, al fine di ottenere delle funzioni che normalmente ...