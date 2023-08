Terzo polo | Rojc Pd | ' non vado in prestito ad Azione'

(Di venerdì 4 agosto 2023) Roma, 4 ago (Adnkronos) - "Chiacchiere agostane senza fondamento messe in giro da buontemponi della politica, a esser generosi". Lo dice la senatrice Tatjanadopo le indiscrezioni giornalistiche che l'hanno indicata come possibile '' del Pd al gruppo diper evitare ai calendiani l'ingresso nel Misto in caso di rottura dei gruppi del. "Solo per scruho informato il presidente Boccia che non intendo assolutamente muovermi dal gruppo Pd, e da parte sua piena conferma che parliamo del nulla -spiega-. La scorsa legislatura ho fatto un sacrificio richiesto dal partito, ma per l'appunto ho già dato e non'in' da nessuna parte. Auguro a Calenda edi trovare la via ...

Renzi "Salario minimo è tema su cui discutere senza inventare polemiche" Proprio il Pd, infatti, sarebbe pronto a tendere la mano al leader del. Due senatori 'prestati' al partito di ...... cioè di spazi comuni di aggregazione sociale aperti al quartiere le renderà unattrattivo per ... attraverso progetti sociali in sinergia con associazioni ed enti delsettore, per tutta la ...... cioè di spazi comuni di aggregazione sociale aperti al quartiere le renderà unattrattivo per ... attraverso progetti sociali in sinergia con associazioni ed enti delsettore, per tutta la ...

Fassino, le torte in faccia del Terzo polo e il cupio dissolvi dei riformisti Linkiesta.it

Il disegno di legge delega per la riforma fiscale è legge.Roma, 4 ago (Adnkronos) – “Credo che su questi temi sarebbe bello discutere senza inventare polemiche sul niente come purtroppo altri fanno: nella settimana in cui si doveva discutere di questo, o del ...