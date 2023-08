Terzo polo | Calenda | ' notizia falsa che Azione prenderà a prestito da Pd due senatori'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Questa è una, che segue una lunga serie di notizie false frutto di veline entusiasticamente riprese da 'Il Giornale' e regolarmente smentite dai fatti. Io non ho mai querelato un giornale e non intendo iniziare ora, ma suggerirei una verifica sulle fonti". Lo scrive su Twitter Carlo, leader di, riprendendo ladiffusa da 'Il Giornale' secondo lui il partito dell'ex ministro dello Sviluppo dovrebbe prendere adal Partito democratico dueper non finire nel gruppo Misto a Palazzo Madama dopo l'eventuale rottura con Italia viva.