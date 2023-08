Terribile scontro tra due imbarcazioni | turista ha la peggio | niente da fare per lei

(Di venerdì 4 agosto 2023) Unsi è verificato, nella giornata di ieri, tra duedaper unastraniera che ha avuto laArrivano delle drammatiche notizie direttamente dalla Costiera amalfitana, una delle mete più gettonate non solamente dagli italiani ma soprattutto dagli stranieri. Gli stessi che hanno scelto di trascorrere i loro giorni di vacanza. Purtroppo è proprio uno di loro che, però, ha perso tragicamente la vita. Ci troviamo precisamente nello specchio d’acqua, a pochi passi dal fiordo di Furore dove, nella giornata di ieri giovedì 3 agosto, si è verificato untra due. A perdere la vita unastraniera di 44 anni. Secondo ...

... ile rassegnato testimone della tragedia che il progresso si porta in dote. La spianata ... votato allotra i modelli di società anziché al dialogo e all'integrazione. Ora che il ...La donna è deceduta a seguito delincidente. Pare che l'impatto sia stato così forte da sbalzarla in mare. Secondo quanto riportato da Agi , la turista aveva riportato serie ferite multiple ...Insieme a loro è morta anche un'altra ragazza di 36 anni che viaggiava nell'altra auto rimasta coinvolta nel. Giovanni ed Eleonora erano fidanzati, si erano innamorati condividendo ...

Terribile incidente a Caltanissetta: due morti Quotidiano di Sicilia

A quanto pare due imbarcazioni, un veliero e un motoscafo, si sono scontrate nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 agosto, nelle acque di Furore, in Costa d'Amalfi. Purtroppo non c'è stato scampo per la ...Luciano Sanchez è stato dimesso dopo il terribile infortunio che gli ha procurato la rottura totale del ginocchio sinistro ...