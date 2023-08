Terra Amara | le sconvolgenti Anticipazioni turche | Hunkar Yaman muore assassinata!

Su Canale5 Beautiful conquista 2.304.000 spettatori (21.1%),2.362.000 spettatori (22.8%), La Promessa 1.848.000 spettatori (21.7%), My Home My Destiny 1.492.000 spettatori (20%) ...Nuovo appuntamento oggi venerdì 4 agosto 2023 con la soap turca. Nella puntata odierna Demir, convinto che Gulten sia coinvolta nel rapimento di Adnan, minaccia di fargliela pagare, ma Fekeli interviene portandola a casa sua per proteggerla. Ecco il ...Nuove tempeste si abbatteranno nelle puntate del 9 e 10 agosto di. Un personaggio della soap opera perderà la vita in seguito a un omicidio, lasciando i suoi cari e il suo amato a un passo dal fatidico "sì lo voglio". Si tratta di Hunkar e tutto avverrà ...

Scopriamo insieme le Anticipazioni Straniere di Terra Amara, soap opera trasmessa dal lunedì alla domenica su Canale 5: ecco i riassunti delle puntate che andranno in onda prossimamente. Le ...Fikret vuoterà il sacco dicendo a Fekeli di essere figlio illegittimo di Adnan Yaman. Ali Rahmet lo inviterà non fare la guerra a Demir, in quanto non responsabile degli errori del padre. Fikret, però ...