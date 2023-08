TERRA AMARA | ANTICIPAZIONI PUNTATE 6-11 AGOSTO 2023 | BEHICE PUGNALA HUNKAR

(Di venerdì 4 agosto 2023)e trame dal 6 all’11, della soap turca in onda su Canale 5, dalla domenica al venerdì, alle ore 14:10. La storia dell’amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha. Istanbul, anni ’70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al fratellastro Veli, e sogna di sposare il suo amato Yilmaz, un meccanico umile e laborioso che, dopo la morte dei suoi familiari, è stato cresciuto dal suo datore di lavoro. I loro sogni verranno spezzati all’improvviso da un destino crudele, e la coppia sarà costretta a fuggire per salvare il proprio amore. Con H. Altinbilek. PUNTATA DEL 6Fallito l’agguato a Fekeli, Fikret costringe Erol a fare il nome del mandante della ...

Le anticipazioniche arrivano dalla Turchia ci svelano che nelle prossime settimane assisteremo all'arrivo di Umit a Cukurova. L'arrivo della dottoressa è destinato a cambiare per sempre il destino della ...... Rai Uno - Estate in diretta è stato visto da 971.000 spettatori (14.31%); Canale 5 - Beautiful è stato seguito da 2.304.000 spettatori (21.12%); Canale 5 -ha totalizzato una media di 2.Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful ,, La Promessa , My Home My Destiny e Un Altro Domani , che andranno in onda oggi, 4 agosto 2023 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester ...

Terra Amara Anticipazioni 4 agosto 2023: Yilmaz rapisce Adnan, e Demir se la prende con Gulten! ComingSoon.it

A tenere banco in Terra Amara è il rapimento del piccolo Adnan con delle situazioni che si faranno sempre più complicate: le anticipazioni.In Terra amara, dopo l'assassinio di Hunkar Yaman, Demir e Fekeli giurano vendetta e fanno di tutto per trovare il colpevole ...