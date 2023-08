Temptation Island Winter | Vip in gara nella versione invernale?

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 4 agosto 2023) La popolare trasmissioneha appena chiuso i battenti, ma i rumor sulla suasono già in fermento. L’edizione condotta da Filippo Bisciglia ha conquistato oltre 3 milioni di spettatori e il 40% di share, e ora si vocifera che la prossima stagionepossa accogliere anche coppie vip nel suo cast., cambio alla conduzione Mentre Filippo Bisciglia ha guidato con maestria l’edizione estiva, sembra che potrebbe esserci un cambio di timone per l’edizione. Il nome in lizza per la conduzione è quello di Lorella Cuccarini, amata showgirl e professoressa della scuola di Amici. Un nuovo volto potrebbe portare un tocco fresco al reality e suscitare grande curiosità tra il ...