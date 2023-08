Tempoaltempo Paolo Sottocorona | le ' lune' degli indiani

(Di venerdì 4 agosto 2023) su Tg. La7.it - Recentemente abbiamo mutuato i nomi per alcuni tipi di Luna piena dagli. La denominazionestati lunari da parteera strettamente legata ...

Recentemente abbiamo mutuato i nomi per alcuni tipi di Luna piena dagli indiani. La denominazione degli stati lunari da parte degli indiani era strettamente legata all'andamento delle stagioni. ...Molti paesi europei hanno piani strutturali per affrontare le ondate di meteo anomalo e tutelare i cittadini. Oggi scopriamo cosa succede in Spagna dove è stato creato l' Osservatorio della Salute e ...Sottocorona ci racconta una storia dalla quale prendere spunto.