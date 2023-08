Tempo di bilanci | ecco i numeri del campionato mondiale O’pen Skiff

Leggi su nonsolonautica

(Di venerdì 4 agosto 2023)da record per ilche si è tenuto a Rimini. Mai così tanti iscritti alla competizione, con quasi trecento velisti provenienti da 14 Paesi. Le “Bricole” del Club Nautico Rimini (CNR) hanno ospitato ieri sera soci ed amici tra i quali anche Autorità cittadine e sportive, atleti, dirigenti e sponsor in occasione della presentazione delo degliWorld Championships 2023, che si sono conclusi lo scorso 21 luglio nel capoluogo romagnolo.a Rimini, iI campionati hanno fatto registrare il più alto numero di iscritti nella storia della classe: ben 289 partecipanti in rappresentanza di 14 paesi. Per i suoi promotori è stato al ...