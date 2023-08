Telese Terme | Focus dell’ordine e sicurezza pubblica nel comune

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 4 agosto 2023), incontro in Prefettura a Benevento per unsugli episodi di microcriminalità nella città Susi è tenuta questa mattina una riunione tecnica di Coordinamento Interforze presieduta dal Prefetto, dottor Carlo Torlontano. Vi hanno partecipato il Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura, dottor Giuseppe De Paola, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, colonnello Enrico Calandro e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, colonnello Eugenio Bua. Lo ha annunciato una comunicazione della Prefettura di Benevento giunta in redazione. Nel corso dei lavori dell’organismo si è proceduto ad un’approfondita analisi dei recenti episodi di microcriminalità registratisi neldi...