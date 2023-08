Telemarketing selvaggio | sanzionate due società | hanno permesso a impresa estera di eludere i controlli

(Di venerdì 4 agosto 2023) L'AGCOM ha sanzionato dueitaliane. Introdotto il codice di condotta per i call center, ma vale solo per chi aderisce su base volontaria....

- - > Regole per operatori e call center Nonostante varie iniziative, tra cui il Registro Pubblico delle Opposizioni, il fenomeno delnon è stato debellato, come dimostrano la ...L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato un nuovo Codice di condotta per cercare di contrastare la pratica del teleselling e del. Tra i principi: trasparenza dei contratti con gli utenti finali conclusi telefonicamente, utilizzo corretto delle liste di numeri telefonici e divieto di modificare il Caller ...Sembrava che il nuovo registro pubblico delle opposizioni potesse essere quell'argine che avrebbe frenato l'avanzata dele delle volte anche molesto , invece i call center (non tutti, sia chiaro, ma una fetta non trascurabile) hanno saputo reinventarsi facendo spalancare ancora una volta le ...

Telemarketing selvaggio, maximulta in Usa a robocaller e spoofing Key4biz.it

La FCC americana smantella un'organizzazione criminale che negli anni ha effettuato miliardi di chiamate automatiche fraudolente.A fine marzo, il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato un codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling, ma le regole non sono ancora entrate in vigore. L’Autor ...