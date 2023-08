Taxi | si va verso aumento del 20% delle licenze | lunedì il decreto in Consiglio dei ministri

(Di venerdì 4 agosto 2023) 'I Comuni - si legge nella bozza - possono rilasciare, in via sperimentale, a titolo gratuito o a titolo oneroso,aggiuntive per l`esercizio del servizio diper fronteggiare uno ...

Le predette licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze per l'esercizio del servizio di'.... così come è inaccettabile che Salvini parli sempre di condono, salvo poi inventarsi ilgratis,...scolpito nel marmo il principio che la riforma dell'Irpef vada fatta per la transizionel'...Leggi anche: a Roma 7.700 licenze, a Parigi quasi 10 mila in più Sempre più difficile trovare disponibile un'auto bianca nelle città d'arte e nelle metropoli italiane. I numeri dell'Istat: in 5 ...

Taxi: verso un aumento del 20% delle licenze, fondi per la transizione del parco auto RaiNews

Sono 24 gli articoli, nella bozza anche la proroga della cassa integrazione Alitalia e la ricostruzione post-alluvione ...Un aumento fino al 20% delle licenze taxi tramite un concorso straordinario bandito dai Comuni che prevede, come condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l'utilizzo di veicoli non ...