Taxi gratis all’uscita della discoteca

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il progetto sperimentale andrà avanti fino a metà settembre. Potrà essere usato da chi, in base all’alcoltest, superi i limiti di legge per mettersi alla guida

Unall'uscita delle discoteche, per tornare a casa a fine serata e prevenire le stragi del sabato sera. È l'ultima trovata del ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini,...News correlate In sospeso il salario minimoper chi beve in discoteca. Dossier sui politici Salario minimo, la Camera approva la sospensiva proposta dalla maggioranza Gli interventi alla ...Resta da capire se la persona che ha alzato il gomito sarà in grado di trovare un, cosa che nelle grandi città si è trasformata in un' impresa quasi impossibile.

Taxi gratis fuori dalle discoteche: c'è l'accordo col Mit Il Tempo

Il progetto sperimentale andrà avanti fino a metà settembre. Potrà essere usato da chi, in base all’alcoltest, superi i limiti di legge per mettersi alla guida ...«Lunedì sarà il giorno dei taxi». Quando i pochi ministri voluti da Giorgia Meloni al tavolo ristretto post-consiglio dei ministri lasciano palazzo Chigi, di auto ...