(Di venerdì 4 agosto 2023) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Non so a voi, ma a me questa storia deiintrovabili anche se pagati, che si materializzanoin discoteca se alzi il, non mi convince tantissimo". Lo scrive su Twitter Davide, deputato di Azione-Italia viva, a proposito dell'idea lanciata dal ministro del Mimit, Matteo Salvini, di garantire il trasportoa chi, uscendo dalla discoteca, si sottoponga all'alcol test superandone i limiti. "Se poi penso che il servizio èdai contribuenti, che per premio restano anche a piedi, non mi convince per nulla", conclude.

Taxi: Faraone (Iv), 'gratis a chi alza gomito Pagato da cittadini sobri' La Nuova Ferrara

