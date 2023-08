Tassa di Successione | a quanto Ammonta?

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 4 agosto 2023) Ricevere un’eredità è sicuramente un piacere, ma è importante considerare alcuni casi in cui la legge prevede anche un onere fiscale. Chi riceve beni mobili, immobili, diritti reali o denaro come eredità, infatti, è tenuto a pagare l’imposta sulle successioni detta anche “di” e a presentare la relativa dichiarazione per il calcolo delle tasse. L’Agenzia delle Entrate stabilisce l’importo dovuto sulla base dei dati forniti e, se necessario, effettua correzioni per eventuali errori di calcolo della base imponibile. Vediamo dunque cos’è ladicosta e come pagarla. Come viene applicata ladiLarappresenta un evento giuridico che si verifica quando una persona subentra ...