Tartaruga liuto a Ravenna | un avvistamento rarissimo VIDEO

(Di venerdì 4 agosto 2023) Unaè stata avvistata a, tra la sorpresa dei presenti. Come si vede nel, siamo a 40 km dalla costa, dove questa raramarina sta nuotando tra le onde. Non è la prima volta che viene avvistata unadel genere anche se è una cosa piuttosto rara. Lapuò raggiungere i 3 metri di lunghezza con 900 kg di peso. Inoltre parliamo di un animale che nidifica in pochi posti nel mondo soprattutto in isole disabitate. Le immagini sono piuttosto sommarie, ma regalano al Mar Adriatico una protagonista davvero insolita, la dermochelys coriacea (questo il suo nome scientifico). Questo tipo diè la più grande del mondo che venne scoperta nel 1760 quando un esemplare venne catturato ...

