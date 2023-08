Tanti chiacchieroni ci hanno provato | Calderoli | un clamoroso schiaffo politico

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) Bergamasco, 67 anni, molte volte membro del governo negli anni scorsi e attualm e n t e ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. Robertoè sempre stato uno degli esponenti di punta della Lega. Libero, spavaldo, spesso provocatorio, colto, le sue doti sono riconosciute anche dai più acerrimi avversari. Determinato a portare a compimento la riforma sull'autonomia differenziata. Lo ha detto : «Io non mollo».Ministro, a che punto siamo con la riforma dell'autonomia differenziata? «La macchina del voto in commissione sull'autonomia differenziata è ufficialmente avviata. Proprio ieri abbiamo concluso l'espressione dei pareri, compreso quello relativo all'art. 3 che riguarda le modalità di definizione dei diritti essenziali delle prestazioni e che rappresenta il nodo di tutta la legge. È una definizione che si attende da 22 anni e nessuno ha mai fatto, un ...