Tagli al Pnrr | Onorati rassicura | “Sul Palafersini solo allarmismo ingiustificato”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 4 agosto 2023) Fiumicino – “Attualmente non abbiamo ricevuto dal governo nessuna comunicazione in merito ad eventualisui fondidei progetti e sulle opere già in itinere nel comune di Fiumicino. Se qualcuno si diverte a esercitare una dialettica della paura per creare confusione può essere consideratoirresponsabile”. La vicesindaca di Fiumicino, Giovannasui lavori dele replica così ai dem che denunciavano idelche riguarderebbero, per l’appunto, anche il palazzetto dello sport. “Attualmente il Comune di Fiumicino ha in essere 20 progettualità che verranno finanziate dei fondie di queste alcune sono in via di conclusione, altri hanno già lavori avviati, ed altri sono in fase di ...