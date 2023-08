Tabellone Atp Los Cabos 2023 | Tsitsipas primo favorito | c’è anche Norrie

(Di venerdì 4 agosto 2023) Sorteggiato ildell’Atp 250 di Los. Sui campi in cemento del ‘Mifel Tennis Open by Telcel Oppo’ sarà Stefanosla prima testa di serie. Numero 2 del seeding, invece, il britannico Cameron, vincitore nel 2021 e finalista nella passata edizione. Non ci sono italiani ai nastri di partenza del torneo messicano, di seguito il draw completo che verrà aggiornato in tempo reale con i risultati dalturno alla finale. COPERTURA TV MONTEPREMIATP 250 LOSQUARTI DI FINALE (1) Tstisipas vs (6/WC) Jarry (4) Coric vs (8) Ivashka (5) De Minaur b. (3) Paul 6-4 3-6 6-3 (7) Koepfer b. Kovacevic 6-4 7-5 SECONDO TURNO (1)b. Isner 6-2 6-4 (6/WC) Jarry b. Brouwer 7-6(5) 4-6 6-4 (4) Coric ...

...sfida degli ottavi dell'500 di Washington tra il Fab Four Andy Murray e lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 1 del torneo. Stessa sorte per Frances Tiafoe, numero 2 del, ...In serata stacca il pass per i quarti anche Fabio Fognini, attualmente n.124e quarto favorito del, che ha la meglio sul 25enne torinese Edoardo Lavagno (n.232) per 6 - 3 7 - 5: ......ad approdare nei quarti sarà il vincente del match clou serale fra Fabio Fognini (attualmente n.124), per la prima volta in carriera sul Titano con una wild card e quarto favorito del, ...

ATP Washington, il tabellone: Taylor Fritz prima testa di serie, c’è Murray Ubitennis

La pioggia ha rinviato a venerdì l'attesissima sfida degli ottavi dell'Atp 500 di Washington tra il Fab Four Andy Murray e lo statunitense ...Si sono disputati oggi i quarti di finale del torneo ATP 250 di Kitzbuehel: al Generali Open 2023 di tennis, giocato sulla terra battuta austriaca, è avanzato in semifinale il padrone di casa Dominic ...