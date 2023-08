Svolta su Malagrotta | via al maxi-appalto per l' addio alla discarica

(Di venerdì 4 agosto 2023) Pubblicati gli attesi bandi di gara per i lavori di chiusura e per la fase post operativa delladi, la più grande d'Europa. Con una spesa di 250 milioni di euro è stato previsto un finanziamento differenziato fino al 2027. Ciò consentirà l'avvio di due distinte procedure di gara: una per la realizzazione della nuova cinturazione di contenimento e isolamento del sito; una per la copertura impermeabile e per l'impiantistica necessariechiusura tombale dellache per decenni, nel bene e nel male, ha servito la Capitale sotto la guida della società E.Giovi dell'avvocato Manlio Cerroni, proprietaria dell'impianto e dal 2018 in amministrazione giudiziaria su decisione del tribunale di Roma. La presentazione pubblica del percorso si èieri in Campidoglio ...

Pubblicati i bandi di gara per i lavori di chiusura e per la fase post operativa della discarica di Roma. In Campidoglio si èla presentazione pubblica del percorso alla presenza del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, del Commissario Unico ......di gara per i lavori di chiusura e per la fase post operativa della discarica di Roma,... Giovedì 3 agosto in Campidoglio si èla presentazione pubblica del nuovo percorso alla ......di gara per i lavori di chiusura e per la fase post operativa della discarica di Roma,... Giovedì 3 agosto in Campidoglio si èla presentazione pubblica del nuovo percorso alla ...

Malagrotta, pubblicati i bandi per la messa in sicurezza del sito Roma Capitale

Pubblicati i bandi di gara per i lavori di chiusura e messa in sicurezza della discarica di Roma Malagrotta, l’avvio dei lavori previsto per febbraio 2024 ...ROMA (ITALPRESS) - Pubblicati i bandi di gara per i lavori di chiusura e per la fase post operativa della discarica di Roma Malagrotta. Con una ...