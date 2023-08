Svizzera-Spagna in tv | canale | orario e streaming ottavi di finale Mondiali calcio femminile 2023

(Di venerdì 4 agosto 2023) Alle 07:00 di sabato 5 agosto lae lasi sfideranno in occasione del primo ottavo dideidi, in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. Non è prevista la diretta televisiva della partita, che potrà comunque essere seguita gratuitamente in direttasulla piattaforma Fifa+. Sportface.it vi offrirà una cronaca al termine della partita. Secondo posto alle spalle del Giappone per lache cerca il pass per i quarti dicontro la prima forza del gruppo A. Le elvetiche hanno chiuso la fase a gironi con cinque punti e una sola vittoria. Sufficiente contro Norvegia, Nuova Zelanda e Filippine, ma ora servirà di più contro le Furie Rosse. SportFace.

Non sottovalutiamo l'appuntamento della Nations League di settembre con un girone tremendo con, ma è solo una prima ripartenza". La fase a leghe è prevista per questo ...2 (ore 7) Gara valida per gli ottavi di finale dei Mondiali femminili. Laha vinto il Gruppo A con 5 punti mentre laé arrivata seconda nel Gruppo C a quota 6, alle ...

Non c’è l’Italia, ma il Mondiale Femminile in Australia e Nuova Zelanda va avanti. Intanto anche Germania e Brasile hanno salutato la competizione: e ricordando quello che ...Ottavi Mondiale Calcio Femminile 2023, fasi finali del mondiale che si sta giocando in Australia e Nuova Zelanda.