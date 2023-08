SuperEnalotto oggi | numeri estrazione vincente 3 agosto 2023

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 4 agosto 2023) (Adnkronos) – E’ stata estratta la combinazionedel: 4, 6, 9, 33, 65, 73; Numero Jolly 48; SuperStar 12. Nessun 6 né 5+1, mentre in 11 hanno centrato il 5, portandosi a casa rispettivamente 17.280,25 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei Punti 6 sale così a 35.500.000,00 euro. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.