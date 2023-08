Sul “Fatto” l’ennesima vignetta volgare contro Meloni | lo stile di Travaglio & co non si smentisce mai

(Di venerdì 4 agosto 2023) Nuovadelquotidiano ai danni di Giorgia. L’ultimo esempio di satira illuminata arriva per altro nel giorno in cui lo stesso quotidiano dà notizia della querela sporta dalla sorella del premier, Arianna, nei confronti del disegnatore Natangelo, per la ormai arcinota caricatura sulla questione della sostituzione etnica. Sul “quotidiano”Nel disegno di oggi, firmato da Mannelli, si vedono un paio di glutei in perizoma composti come fossero la foto di copertina di una rivista femminile, dal titolo immaginario “Giorgia Bella. Settimanale della nuova egemonia”. Di lato si legge: “La proprietà ti vuole bene e pensa a te anche in ferie”. Più sotto, ...

mercato non abbiamo veri e propri competitor che sviluppano seconde case - ha spiegato Arras -... ad esempio come abbiamonella regione Sardegna ma come stiamo iniziando anche a guardare ...... di recente, il giudice federale Jed Rackoff ha fornito delle interpretazioni dettagliatetest ... anche il prezzo di Bitcoin (BTC) ha visto un piccolo dump che hascivolare il prezzo sotto 29....imprese appartenenti a gruppi multinazionali e nazionali non aventi una stabile organizzazione...non ai profitti (che è ciò che viene effettivamente sottoposto a tassazione) dipende forse dal...

Viareggio, colto sul fatto mentre ruba una bicicletta: 19enne arrestato LA NAZIONE

Sul veliero Tortuga era una giornata di festa. A bordo dell'imbarcazione famosa per le feste in mezzo al mare c'erano 85 persone, tra invitati a un matrimonio, turisti ed equipaggio.Tante parole sono state spese sugli insegnamenti che l’esperienza del Covid-19 ci avrebbe lasciato, soprattutto in termini di conoscenze, azioni virtuose e preparazione della comunicazione del ...