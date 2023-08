(Di venerdì 4 agosto 2023) Una grande novità che è destinata a rivoluzionare il modo in cui vediamo la strada. Ecco cosa succederà a breve per tutti gli. Sono in arrivo grandi novità per quanto riguarda la viabilità sulle nostre strade. Negli ultimi anni una novità ha sempre preso più piede, venendo testata negli ultimi anni nei Paesi Bassi. Adesso però, visti gli indubbi vantaggi, potrebbe essere estesa a tutti e siamo pronti a scommettere che, a breve, anche l’Italia inizierà ad applicarla. Stiamo parlando delleluminose. A chi è capitato di viaggiare ultimamente nei Paesi Bassi molto probabilmente l’ha già vista. D’altronde nel paese dei tulipani questo tipo di segnaletica a livello strada è in adozione dal 2014. Partita come una prova, visto gli indubbi vantaggi di questo tipo si segnaletica, ha sempre preso più piede e adesso ...

...pedonali e altri elementi in grado di favorire lo spostamento a piedi. Inoltre, gli ... cancro e depressione nei quartieri ricchi di segnalie lampioni, in grado di aumentare la ...Molti pedoni sono stati uccisi nel luogo più sicuro, sullepedonali dei centri urbani, ... ha attivato la geolocalizzazione aggiornata in tempo reale con i luoghi degli omicidi, con il ...... in particolare lepedonali, così da garantire il più possibile l'attraversamento in sicurezza dei pedoni, tenuto conto della pericolosità di queste arterie, come dimostrato ieri ...

Strisce stradali, annunciata la rivoluzione: cambierà tutto per gli automobilisti Rompipallone

Si separano le strade tra Volley Offanengo e la schiacciatrice americana Adanna Rollins. La giocatrice classe 1999, annunciata a metà luglio dalla società cremasca dopo la firma del contratto, non ind ...Un altro incidente stradale riaccende l’allarme per l’attraversamento pedonale sulla via Aurelia, all’altezza di piazza De Andrè. Intorno alle 13 di oggi una donna è stata investita mentre attraversav ...