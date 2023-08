e - cig " Viene vietata la vendita a distanza dei prodotti da inalazione contenenti nicotina o delle cosiddette nicotine puches. Tributi regionali " È prevista una revisione delle norme ......scorsi avevano già incontrato i rappresentanti dei tassisti per cercare di fare il punto... E' prevista infatti, con un tetto alle tariffe, unasugli algoritmi che determinano i prezzi dei ...La Cgil:licenze nessuna novità Secondo la Cgil, tuttavia, i Comuni non hanno bisogno di un ...sugli algoritmi che decidono i prezzi dei voli Per quanto riguarda il caro voli, è in arrivo ...

Stretta sulle auto in tutta Londra, Starmer teme l’effetto sinistra da Ztl Corriere della Sera

Il colore di un complesso di edifici di Berlino Ovest, che sfidava il grigiore del Muro. Opera di un architetto "da Nobel" ...Per l'acquisto di auto non inquinanti per il servizio taxi arrivano incentivi doppi rispetto a quelli previsti nel 2022 dal decreto 17. Questi… Leggi ...