Strappo definitivo di Renzi al Senato | la mossa che inguaia Calenda

Leggi su iltempo

(Di venerdì 4 agosto 2023) Italia Viva prova loale fonti del partito annunciano che domani formerà un nuovo gruppo a Palazzo Madama separandosi da Azione. Unache dal partito dinon hanno voluto commentare ufficialmente anche se trapela l'irritazione per un'operazione che giudicano una forzatura del regolamento delche prevede l'impossibilità di formare nuovi gruppi sotto le sei unità. Ma intanto sui social Carloelenca le priorità e «le cose di cui vogliamo parlare nei prossimi mesi» e sembra fare un altro passo alle spalle di Italia viva e Matteo. Gli ex sodali del Terzo polo, in Parlamento ormai ai titoli di coda (l'ultima cosa che avevano in comune erano i gruppi di Camera e), non passa giorno che non si lascino ...