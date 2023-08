Strage di Bologna | Bersani | ' Giorgia Meloni non merita il rispetto degli italiani'

(Di venerdì 4 agosto 2023) Pierluigi, in un'intervista a La Stampa, ha commentato le parole dinel giorno della commemorazione delle vittime delladi. Un discorso che non ha minimamente ...

Pierluigi Bersani, in un'intervista a La Stampa, ha commentato le parole di Giorgia Meloni nel giorno della commemorazione delle vittime delladi. Un discorso che non ha minimamente pronunciato la parola 'neofascista'. "C'è una saldatura della verità storica, politica e giudiziaria. Se una persona non è in grado di ...... l'anniversario dell'Italicus cade subito dopo quello del 2 agosto della stazione di. Nella ... È accertato: "che ladell'Italicus è ascrivibile ad una organizzazione terroristica di ...Lo dice Pierluigi Bersani , in un'intervista a La Stampa , commentando le parole della presidente Meloni, nel giorno dell'anniversario delladi. "Il 2 agosto 1980 ero un giovane ...

Rassegna ragionata dal web su: i balbettii della Meloni sul terrorismo nero, le critiche della sinistra, i giochi pericolosi con Pechino degli “antifascisti” alla Travaglio e Conte ..."Dichiarazioni fuori luogo e da condannare" dice il responsabile enti locali di FdI Martignoni. L'opposizione intanto presenta una mozione che chiede le dimissioni di Mantovani da capogruppo e l'intit ...