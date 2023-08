Stop al reddito | presidio a Firenze Cgil | “Basta guerre ai poveri Si colpevolizza sempre di più chi non riesce a trovare un lavoro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) Stamattina davanti alla Prefettura dilaha manifestato contro la sospensione deldi cittadinanza. Il segretario delladi, Rossano Rossi: “Io ho più di 60 anni e non ho mai visto un provvedimento con queste caratteristiche di rancore, odio. Sembra quasi che la povertà fosse una colpa. Non è una scelta non riuscire ad arrivare a fine mese, non pagare le bollette, vivere in abitazioni fatiscenti e non riuscire a comprare il necessario per vivere. In questo Paese ci sono 5 milioni di persone in condizioni di povertà assoluta, 10 milioni in povertà relative. Poi abbiamo 12 milioni di cittadini che non si curano più adeguatamente”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.