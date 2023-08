Stop al Reddito di cittadinanza. Tutti gli omissis della Calderone

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 4 agosto 2023) Conferma il furore ideologico e pregiudiziale di questo governo contro ildidefinito “una misura assistenziale”, assicura che non c’è alcuna tensione sociale nel Paese in seguito alla decisione delle destre di abbandonare a sé stesse migliaia di persone povere che un lavoro lo vorrebbero ma che non riescono a trovarlo, assicura che Regioni e Comuni non sono assolutamente in uno stato confusionale. Dai Centri per l’impiego agli assistenti sociali. Nell’informativa al Senato la ministraocculta i dati suldiInsomma l’informativa al Senatoministra del Lavoro, Marina, è stata l’occasione per il governo per sciorinare la solita litania contro il sussidio figlio del M5S. “Non rinunciamo a vedere nel ...