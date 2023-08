Stop a discriminazioni | Camera approva l' oblio oncologico

(Di venerdì 4 agosto 2023) Essere considerati 'a rischio' perche' si e' avuto un tumore in passato e vedersi negati diritti fondamentali come la possibilita' di lavorare, accendere un mutuo o chiedere l'adozione di un bambino. ...

All'unanimita', l'Aula della Camera ha oggi dato il prima via libera alla legge sull'oblio oncologico, che proprio a questenei confronti degli ex malati di cancro intende porre ...... che hanno superato il tumore, ma continuano a essere considerate malate dalla società, connell'accesso a servizi come la stipula di assicurazioni e di mutui, difficoltà nei processi ...... 'È il primo passo per la tutela di oltre un milione di persone in Italia, che hanno superato il tumore ma continuano a essere considerate malate dalla società, connell'accesso a ...

All'unanimità, l'Aula della Camera ha ieri dato il prima via libera alla legge sull' oblio oncologico, che proprio a queste discriminazioni nei confronti degli ex malati di cancro intende porre ...Il testo, approvato dalla Camera con 281 voti, passa al Senato. Non si potranno più chiedere informazioni sanitarie a chi è guarito da più di dieci anni da un tumore ...