(Di venerdì 4 agosto 2023) Il giocatore del, Clément, sarebbe entrato in orbita Milan per la sessione di mercato estiva

... con l'esubero di Clement, messo sul mercato dal club catalano. Il giocatore francese ... che rimarrà in nerazzurro fino al 2028 con unodi circa 5,5 milioni di euro annui. La ...... niente da fare per Andreas Christensen , dubbi sul francese Clement, Marcos Alonso è un ... In questo caso, si proverebbe a strappare un prestito, loin blaugrana è di 4 milioni di ...... con l'esubero di Clement, messo sul mercato dal club catalano. Il giocatore francese ... che rimarrà in nerazzurro fino al 2028 con unodi circa 5,5 milioni di euro annui. La ...

Stipendio Lenglet, quanto guadagna oggi al Barcellona: l’ingaggio Pianeta Milan

Il club catalano prova a convincere il giocatore ad accettare l'Arabia. Il francese, intanto, è stato proposto in Italia.Dopo aver definito l'arrivo di Musah, chiudendo di fatto l'ottavo acquisto dell'estate, il Milan prosegue nelle sue trattative.