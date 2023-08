Stipendio dei deputati | Fassino “Non prendiamo 10 mila euro Sono stato ingenuo | pensavo se ne potesse ragionare”

(Di venerdì 4 agosto 2023) Il deputato del Partito Democratico, Piero, è salito alla ribalta dopo aver sollevato il controverso tema degli stipendi d'oro dei parlamentari. Mercoledì, in aula, ha sfidato l'impopolarità mostrando la propria busta paga e dichiarando che l'importo di 4.718 non è unod'oro. L'articolo .

... dopo le polemiche che lo hanno investito per avere esposto il cedolino pagadeputati, ... Ho ricordato che quelloha un valore e non un altro. Il fatto che ne sia nata una polemica mi ...Ma il bando si è risolto con un buco nell'acqua, in quanto il candidato prescelto12 rimasti idonei, e con un curriculum inattaccabile, ci ha ripensato, perché ha valutato lonon ...... l'uscita disastrosa di Piero Fassino sul suo. Pierluigi Bersani vede tutto questo da ... E non c'è bisogno di commissioni parlamentari o altro, basta leggersi le carteprocessi'. Il ...

Fassino non la dice tutta sugli stipendi dei deputati Pagella Politica

Tornato a Torino, riprende a tradurre gli americani e dal primo maggio del 1936 inizia a collaborare, con un lavoro stabile e lo stipendio di mille lire al ... oggi considerate dei veri e propri ...In realtà, occorre considerare come al di là dell'indennità, i parlamentari percepiscano altre somme a vario titolo: una diaria a titolo di rimborso per il soggiorno a Roma, che ammonta a circa 3.500 ...