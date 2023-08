Stipendi | quanto sta aumentando davvero la busta paga? Ecco gli effetti pratici del taglio del cuneo

Perriguarda l ' aspetto economico, invece, risulta evidente la necessità di riportare in ... Sui conti continua a pesare in modo determinante il costo degliche nell'ultima stagione ...... diaria e rimborsi:guadagna un parlamentare Dopo le affermazioni di Piero Fassino, la questione deglidei parlamentari torna centro del dibattito. Il 2 agosto il deputato del Pd ha ...più la politica è debole, tanto più i problemi incancreniscono. Credo che sia tempo di spezzare la spirale di populismo e demagogia che soffoca sempre di più la democrazia e il Paese. Se il ...

Vicenda Fassino, quanto guadagna un deputato e il confronto con la media degli stipendi italiani Il Sole 24 ORE

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Le motivazioni del gesto possono essere varie, e forse anche in parte giustificabili, ma il valore politico e sociale del suo atto è molto grave, tanto da far pensare che ormai l’anziano onorevole ...