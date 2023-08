Stefano Ferri | lo scrittore che si veste da donna deriso in metrò | “Stavolta non ci ho visto più” Ecco che cosa è successo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 agosto 2023) “Sto aspettando il treno nella banchina semideserta quando noto una signora in maglietta e pantaloni scrutarmi con sarcasmo”. Inizia così il racconto di– l’imprenditore eche ama vestirsi da– circa un episodio accaduto a Milano lo scorso 21 luglio e che lo haancora una volta oggetto dello scherno altrui. “Niente di diverso da quello cui sono abituato” aggiunge infatti subito dopo scrivendo sui social, “se non che costei a un certo punto scoppia a ridere. Nemmeno le risate sguaiate al mio indirizzo sono una novità“. A cambiare, invece, è il suo modo di reagire: “Solo chenon ci vedo più e mi avvicino a lei. La guardo con pari sarcasmo e aspetto che la smetta”. La reazione in effetti non tarda ad arrivare: “Smette in fretta, non aveva ...