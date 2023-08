Stefano De Martino ha un nuovo flirt?

(Di venerdì 4 agosto 2023) L’indiscrezione è stata lanciata da Fabrizio Corona Secondo Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi,De, avrebbe un. Ufficialmente né lui né Belen Rodriguez hanno dato notizia della loro rottura. Stando ai ben informati, però, il conduttore campano avrebbe già una nuova storia così come l’argentina che sarebbe conoscendo l’imprenditore Elio Lorenzon. Leggi anche:Desarà in un noto programma tv domenicale Corona non ha dato ulteriori notizie e non ha fatto nomi, promettendo però presto aggiornamenti sul “caso”. Intanto, i ben informati e i più attenti stanno intendendo i gesti social di Decome delle frecciatine. Recentemente il conduttore ha anche messo like a un post Instagram di Whoopsee sulle relazioni che così ...

Fabrizio Corona è pronto a far esplodere la nuova bomba del gossip e il protagonista questa volta saràDe. Nonostante nessuno dei protagonisti della vicenda abbia ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali, pare proprio che traDee la moglie Belen Rodriguez sia finita ...Belen eDe, "velata minaccia": soffiata su Rai 1Arriva un'altra conferma sulla fine della relazione tra Belen Rodriguez eDeSembra proprio di sì. Il nuovo volto della Rai ed ex ballerino di Amici di Maria De Filippi questa volta sta facendo parlare attravers un like. In realtà, non è la prima volta che ...

Maria De Filippi, stando ai rumors, si starebbe impegnando in prima persona per far superare l'ennesima crisi di coppia tra Belen e Stefano De Martino.Ecco cosa sappiamo su Ginevra Mavilla, la presunta fidanzata di Stefano De Martino. Info su Età, lavoro, Instagram, Gianluca Vacchi ...