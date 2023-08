Stefania Macario | lato B super Lady Di Gennaro scatena il web con lo scatto sensuale

(Di venerdì 4 agosto 2023) La compagna del portiere dell'Inter, in attesa di partorire, si gode qualche giorno di relax in Versilia e fa sognare i suoi follower

... Elena Servetti, Francesca Piccardoni, Elena Giraudo, Marianna, Aurora Cavallo e Cristiana ... La serata è stata magistralmente condotta daVerna e dal presidente Ente Fiera Fabrizio ...Con lui, entra a far parte delle wags dell'Inter la bellissima, tra l'altro come si può notare dalle ultime foto in dolce attesa. Scorri verso il basso per vedere le migliori foto! ...... Elena Servetti, Francesca Piccardoni, Elena Giraudo, Marianna, Aurora Cavallo e Cristiana ... La serata è stata magistralmente condotta daVerna e dal presidente Ente Fiera Fabrizio ...

Inter, col nuovo terzo portiere Di Gennaro arriva anche la bellissima ... Calciomercato.com

La compagna del portiere dell'Inter, in attesa di partorire, si gode qualche giorno di relax in Versilia e fa sognare i suoi follower ...Giornata di ricordi per Stefania Macario: la compagna di Raffaele Di Gennaro, portiere dell'Inter, ha postato su Instagram una storia con alcune immagini risalenti a 10 anni fa, ai tempi della sua ...