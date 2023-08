Stato d' allerta costante | psichiatri preoccupati per gli effetti del meteo

Leggi su iltempo

(Di venerdì 4 agosto 2023) «Gli alberi volati via come pagliuzze, come nella favola del lupo che soffia sulla casa dei tre porcellini e la distrugge». E poi le auto sotto la grandine, e «le abitazioni esposte» alla furia di quello che «non è più un temporale estivo, ma può diventare uragano. Milano ha avuto paura, io ho avuto paura», confessa all'Adnkronos Salute lo psichiatra Claudio Mencacci, direttore emerito di Neuroscienze all'Asst Fatebenefratelli-Sacco e co presidente Sinpf (Società italiana di neuropsicofarmacologia), mentre la «città ferita» chiude i suoi parchi, contando le ore che la separano dal «ciclone» annunciato dairologi nella giornata di oggi. Unod', ragiona l'esperto, probabilmente destinato in futuro ad aumentare le situazioni di disagio psicologico. «Abbiamo sperimentato quello che è il totale ...