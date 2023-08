Stade Lausanne-Ouchy vs Servette – probabili formazioni

Domenica pomeriggio a Lucerna Elies Mahmoud, giocatore dello- Ouchy, stato espulso durante una partita di Super League a seguito di uno sputo a un avversario. Il brutto gesto gli costato ben 3 giornate di squalifica. Dalle stelle alle stalle. ...Sui campi in terra rossa del Tennis Cluba far festa è Elisabetta Cocciaretto . È, infatti, l a ventiduenne italiana la nuova regina del Ladies Open2023 , conquistando il suo ...In una Pontaise poco frequentata, gli uomini di Mattia Croci - Torti hanno sconfitto 3 - 0 i neopromossi dello. In campo con Grgic come regista basso e unico volto nuovo rispetto alla ...

Il brutto gesto del giocatore dello Stade-Lausanne che gli costa ... blue News | Svizzera italiana

Domenica pomeriggio a Lucerna Elies Mahmoud, giocatore dello Stade-Lausanne-Ouchy, è stato espulso durante una partita di Super League a seguito di uno sputo a un avversario. Il brutto gesto gli è cos ...Lo Young Boys ha mancato l'appuntamento con l'aggancio al Lugano, ora in vetta in solitaria alla classifica di Super League a punteggio pieno. Impegnati alla Maladière di Neuchâtel, poiché lo Stade Mu ...